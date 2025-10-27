Angstgegner Elversberg? Hertha-Coach Leitl will davon nichts wissen

Berlin - Zum zweiten Mal in dieser Saison trifft Hertha BSC auf Elversberg. Die Saarländer waren zuletzt kein gutes Pflaster für die Berliner. Hertha-Trainer Stefan Leitl (48) glaubt aber nicht an die SV Elversberg als Angstgegner seiner Mannschaft

Stefan Leitl (48) peilt den nächsten Heimsieg an und ließ erneut Elfmeterschießen üben. © Andreas Gora/dpa

"Ich hatte das als Spieler nicht, und ich habe es auch als Trainer nicht. Es gibt natürlich Situationen oder Serien, die mal stehen, wenn du über eine längere Phase mal nicht gewinnst", sagte der 48-Jährige vor dem Zweitrunden-Pokalspiel seiner Berliner gegen die Saarländer am Dienstag (18.30 Uhr/Sky).

"Grundsätzlich sind wir aber schon der Überzeugung, dass wir in der Lage sind, dieses Spiel morgen zu gewinnen. Aber es bedarf einfach einer Top-Leistung und es wird auch Situationen in diesem Spiel geben, die wir überstehen müssen, weil das einfach eine richtig gute Mannschaft ist", sagte er.

Die letzten vier Spiele haben die Berliner gegen Elversberg verloren, zuletzt Ende August zu Hause 0:2. In der zweiten Liga ist die SVE Dritter.

Neben der guten Arbeit spiele auch das Umfeld in Elversberg für den Trainer eine wichtige Rolle. "Ich hatte selbst die Situation, bei einem kleineren Verein in der zweiten Liga zu arbeiten und du wirst oftmals nicht unterschätzt, aber du bekommst nicht die Beachtung, die du dir vielleicht verdient hast und dadurch ist es schon ein bisschen leichter, so mitzuspielen", sagte Leitl.