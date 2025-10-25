Hertha BSC mit Lucky Punch gegen Düsseldorf: Krattenmacher sorgt für Ekstase

Berlin - Später Jubel im Berliner Olympiastadion: Hertha BSC schlägt Fortuna Düsseldorf in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0). Maurice Krattenmacher erlöst die Alte Dame.

Maurice Krattenmacher (4.v.r.) hat mit seinem Sonntagsschuss für kollektiven Jubel bei Hertha BSC gesorgt. © Andreas Gora/dpa

Lange Zeit sahen die 43.841 Zuschauer kein gutes Spiel - besonders vonseiten der Blau-Weißen. Krattenmacher sorgte schließlich in der 6. Minute der Nachspielzeit doch noch für Ekstase im weiten Rund.

Der Joker vollendete einen Konter der Berliner mit einem Traumtor: Sein Gewaltschuss mit links aus rund 15 Metern Torentfernung zappelte im rechten Winkel. Es war sein erster Treffer im Hertha-Trikot. Kurz vor Schluss kratze dann auch noch Keeper Tjark Ernst den möglichen Ausgleichstreffer von der Linie.

Dabei hätten die Spree-Athener eigentlich schon nach 69 Minuten in Führung liegen müssen: Fabian Reese setzte sich auf rechts durch und brachte das Spielgerät mustergültig in den Strafraum.

Sein scharfer Flachpass rutschte schließlich zum eingewechselten Jon Dagur Thorsteinsson durch, der seinem Namen aber alles andere als gerecht wurde und das Kunstleder vollkommen frei stehend kläglich aus kürzester Entfernung verstolperte.

Aus Düsseldorf waren mehr als 4000 Fans angereist, die gleich zu Beginn im Gästeblock ordentlich zündelten und das Olympiastadion pünktlich zum Anpfiff in dichten Rauch hüllten.