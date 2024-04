Aus oder nicht? Dardai wechselt glücklichen Hertha-Sieg ein

Haris Tabakovic (29) stand einmal mehr goldrichtig. © David Inderlied/dpa

Die Alte Dame bewies wieder einmal Moral, lag zweimal zurück, verließ aber dank des Last-Minute-Treffers (90. Minute) doch noch als Sieger den Platz.

Der Matchwinner war für Pal Dardai (48) dennoch ein anderer: "Entscheidend waren bei uns die Wechselspieler. Hussein und Maza sind gut reingekommen. Der Gegner ist müde geworden. Das ist gut für meine Spieler, dann waren die Räume da", so der Hertha-Coach bei Sky.

Der Trainer, der dem Verein mit seiner abgebrochenen PK einen Bärendienst erwiesen hat, hat den Sieg quasi selbst eingewechselt. Ibo Maza (18) brachte enorm Schwung. Von Fabian Reese (26) in Szene gesetzt, blieb der 18-Jährige stabil und bediente Tabakovic.

Der Rest war Formsache. Mit 18 Buden führt er alleine die Torjägerlisten an. "Wenn ich oben stehe, dann will auch oben bleiben", will sich Tabakovic nun die Krone schnappen.

Dass Fluppe den Spielverlauf auf den Kopf stellen konnte, lag an Joker Bilal Hussein (23) bzw. einer Millimeter-Entscheidung. Mit einem überlegten Schuss gegen die Laufrichtung des Keepers erzielte ausgerechnet der Schwede den Ausgleich (86.). Wochenlang spielte er überhaupt keine Rolle. Zum ersten Mal seit fünf Spielen stand der 23-Jährige wieder im Kader.