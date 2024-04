Dardai äußert sich nach PK-Eklat: "Ich würde das morgen genauso machen"

Berlin - Damit hat er sich und Hertha BSC keinen Gefallen getan! Am Mittwoch verließ Pal Dardai (48) nach nur wenigen Minuten die Pressekonferenz, ließ den verdutzten Fabian Reese (26) fortan allein die Fragen der Journalisten beantworten. Der Eklat war perfekt und das Medienecho entsprechend groß.

Pal Dardai (48) hat bei der PK für einen Eklat gesorgt. © Soeren Stache/dpa

Im Sky-Interview im Vorfeld der Partie beim SC Paderborn (18.30 Uhr/Sky) hat sich die Hertha-Legende erstmals zu dem Vorfall geäußert. Eine Entschuldigung klingt anders.

"Wenn ein Fachmagazin schreibt, Hertha hat kein Konzept, dann ist das ist beleidigend. Hertha hat ein Konzept. Das ist der Berliner Weg. Wenn einer meint Hertha hat kein Konzept und will damit Unruhe stiften, dann sind das Unwahrheiten", so Dardai.

Mit Menschen, die Unwahrheiten behaupten rede er nicht. "Ich war sehr höflich, bin aufgestanden und nach Hause gegangen", sagte der Hertha-Coach. "Ich würde das morgen genauso machen. Übermorgen auch."

Das habe er auch seinen Vorgesetzten so mitgeteilt: "Das ist Pal. So bin ich und so bleib ich."

Hintergrund ist ein drei Wochen alter Artikel im Kicker, in dem die Zukunftsfrage der Hertha-Legende gestellt wurde. Im Kern ging es darum, ob Dardai das Maximum aus der Mannschaft herausholen würde.