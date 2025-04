Bei Fiél noch gesetzt: Wird er Herthas erster Abgang?

Berlin - Drei Siege in Folge und ein ganz starker Auftritt beim Top-Spiel in Köln: Hertha BSC ist unter Stefan Leitl (47) klar im Aufwind - und doch gibt es auch Verlierer. Florian Niederlechner (34) beispielsweise. Ausgerechnet die Systemumstellung wurde dem Routinier zum Verhängnis - und das, obwohl die Stürmer eigentlich davon profitieren müssten.

Florian Niederlechner (34, M.) hat derzeit einen schweren Stand. © Uli Deck/dpa

Beim Debakel in Elversberg stellte Stefan Leitl (47) in der Halbzeit auf ein 3-5-2 um. Ein System, in dem sich die Mannschaft wesentlich wohler fühlt.

Gegen Schalke musste sich die Alte Dame noch geschlagen geben, was allerdings mehr an der Chancenverwertung lag. Danach platze der Knoten. Zuletzt gelangen gar drei Siege in Folge.

Kurios: Trotz der zwei Spitzen ist für Angreifer Niederlechner kein Platz mehr. Leitl setzt auf das neue Traumduo Fabian Reese (27) und Derry Scherhant (22) - beide eigentlich Flügelspieler.

Beim Debüt gegen Nürnberg stand "FN7" noch in der Startelf, ebenso in Elversberg. Seitdem aber reichte es nur noch für einen Kurzeinsatz gegen Schalke. Die letzten drei Spiele musste er komplett von der Bank aus zuschauen.

Problem: Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Gespräche sollen noch nicht stattgefunden haben. Hertha wolle zuerst den Klassenerhalt sichern, hieß es zuletzt in den Medien. Erst dann solle die Personalplanung weiter Fahrt aufnehmen. Argumente kann er derzeit allerdings nicht sammeln.