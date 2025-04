Bleibt Reese doch noch bei Hertha? "Hoffnung hat man immer"

Berlin - Dieser Sieg schmeckt dreimal so gut: Zweimal musste sich Hertha BSC gegen Köln in dieser Saison schon geschlagen gegeben. Im Hinspiel jubelten 15.000 Kölner über ein 1:0 im Olympiastadion, im Pokal schied man dramatisch aus, im dritten Anlauf aber klappte es. Hertha feiert mit dem 1:0 den dritten Sieg in Serie . Mann des Abends: Einmal mehr Fabian Reese (27)!

Der Top-Star hat mal wieder abgeliefert. Er trifft und trifft. Der einzige Treffer des Tages war schon sein sechstes Tor in vier Spielen und obendrein mal wieder ein Traumtor. Von der Außenbahn zog er links in den Strafraum, ließ einen Übersteiger folgen und jagte den Ball mit Wumms bzw. 101 Km/h in den Knick.

Das musste einfach mal raus: Hertha und Reese sind die Abstiegssorgen erstmal los. © Marius Becker/dpa

Reese ist zu gut für die 2. Liga. Er hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er in die Bundesliga will. Das wird er mit Hertha diese Saison definitiv nicht schaffen. Die Alte Dame hat das Ziel krachend verfehlt und doch besteht noch Hoffnung, dass er auch kommende Saison das blau-weiße Trikot trägt.

"Ich glaube, wir haben ein paar sehr, sehr gute Argumente. Er weiß, was er an uns hat", sagte Sportdirektor Benjamin Weber. "Hoffnung hat man immer."

Die ist dann wohl eher an weichen Faktoren begründet: Die Stadt liegt ihm zu Füßen. In Berlin ist er der Super-Star. Hier fühlt er sich gemeinsam mit Freundin Johanna pudelwohl und auch Hertha bedeutet dem 27-Jährigen viel. Will er wirklich die regelmäßige Reese-Show für Vereine wie Wolfsburg oder Hoffenheim aufgeben?

Zudem blüht er unter Stefan Leitl (47) in neuer Rolle auf. "Ich habe einen Vertrag bis 2028, fühle mich pudelwohl in der Stadt, ich habe meinen Lieblingstrainer an der Seite, habe sieben Tore in den letzten sieben Spielen geschossen. Ich kann mich nicht beschweren. Aber in die Zukunft können wir nicht schauen", so Reese bei Sky. Hoffen kann man allerdings ...