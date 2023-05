Dardai geht mit eigener Mannschaft hart ins Gericht: "Das macht keiner, nur Hertha BSC"

Berlin - Es ist die allerletzte Chance! Gegen den VfL Bochum muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unbedingt ein Sieg her. Nur dann hat Hertha BSC am letzten Spieltag in Wolfsburg womöglich ein weiteres Finale - wenn auch die Konkurrenz mitspielt.

Marco Richter (25) kann am Wochenende mit Hertha BSC schon absteigen. © Federico Gambarini/dpa

"Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand", so Sportchef Benjamin Weber (43). Aber: "Auch wenn die Chance noch so klein ist - wir wollen sie nutzen."

Im schlimmsten Fall steigt die Alte Dame am Samstag sogar ab. Sollten die Blau-Weißen nicht gewinnen, war's das. Selbst ein Dreier könnte unter Umständen nicht reichen. Sie müssen gucken, was die Konkurrenten Schalke (gegen Frankfurt) und Stuttgart (in Mainz) machen.

Um das Wunder doch noch zu schaffen, braucht es aber einen ganz anderen Auftritt als noch in Köln (2:5), besonders in der Defensive: "Wir hatten Anfang der Woche eine sehr ehrliche Analyse. Es kann sein, dass sie einigen weh getan hat. Mir hat es auch weh getan, so etwas zu sehen", sagte Pal Dardai (47) gewohnt ehrliche Worte.

Schon direkt nach dem Spiel bemängelte der Ungar ein "riesiges Mentalitätsproblem", unter der Woche erneuerte er seine Kritik am Kader und fand auch auf der Pressekonferenz deutliche Worte: "Ich habe noch nie mit einer Mannschaft gearbeitet, wo der Wille, die Arbeit gegen den Ball, die Basics, während des Weges verschwinden."

Gegen Bayern (0:2) und Stuttgart (2:1) sah man sich eigentlich auf dem richtigen Weg. In Köln ließ seine Mannschaft aber vieles vermissen.