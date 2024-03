Dardais faulster Spieler: Hertha-Flop Maolida startet in Schottland durch

Myziane Maolida durfte bei Hertha BSC nur noch in der Regionalliga ran © Soeren Stache/dpa

Seine Bilanz: fünf Buden, ein Assist in zehn Ligaspielen. Allein in den letzten drei Spielen traf der Flügelflitzer in jedem Spiel. Hinzukommt noch ein Treffer im schottischen FA Cup.

In Berlin durfte Maolida, einst von Pal Dardai (48) noch als "Fantasiespieler" bezeichnet, in dieser Saison nur noch in der Regionalliga an. Der Ungar hatte ihn im November noch öffentlich demontiert.

"Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe", erklärte der Hertha-Coach. . "Wir achten auf ihn, ich kenne auch seine Werte, wie viel er im Training läuft, aber bei mir hat er seine Chance verspielt."

So folgte im Winter die Flucht nach Schottland. Per Leihe und Kaufoption. Mit jedem Tor aber sammelt der 25-Jährige Argumente, denn auch bei Hertha hat sich trotz der tollen Form an den Plänen nichts geändert. Maolida soll abgegeben werden!