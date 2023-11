Darf Hertha BSC (wieder) vom Aufstieg träumen? Diese Zahlen machen Mut

Toni Leistner (33, r.) und Marc Oliver Kempf (28) weisen ligaweit hervorragende Zweikampfwerte auf. © Andreas Gora/dpa

Durch das von Dardai geforderte aggressive Gegenpressing konnten die Spree-Athener bereits fünf Treffer nach Ballverlusten des Gegners markieren, was ebenfalls unübertroffen in Liga zwei ist.

Aber nicht nur im Angriff, auch in der Abwehr weisen die Blau-Weißen inzwischen Top-Werte auf. Mit Kapitän Toni Leistner (33) und Marc Oliver Kempf (28) stellen sie das Spitzen-Duo in der Innenverteidigung. Leister ist mit 72 Prozent gewonnenen Zweikämpfen ligaweit der Beste seines Fachs und Nebenmann Kempf rangiert in dieser Kategorie auf Rang drei mit 65,58 Prozent.

Allerdings gilt es für die Herthaner natürlich auch, sich in einigen Bereichen zu verbessern. Nach einem Rückstand haben sie nämlich erst einmal beim 2:2 gegen den KSC gepunktet. Die Effektivität vor des Gegners Tor lässt sich zwar sehen, allerdings sollten die Charlottenburger noch mehr Torchancen kreieren.

Und das am besten aus eigenem Ballbesitz heraus, denn der fällt für ein Spitzenteam mit 46 Prozent ebenfalls zu niedrig aus. Es gilt also weiterhin an den Abläufen zu arbeiten und vor allen Dingen Konstanz in die Leistung zu bringen.