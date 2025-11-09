Das neue Normal? Hertha siegt wieder und mischt jetzt voll mit

Berlin - Herthas Höhenflug geht weiter! Die Berliner robben sich weiter an die Aufstiegsplätze heran. Drei Zähler trennen die Blau-Weißen nur noch vom Relegationsrang. Wer hätte das nach diesem verkorksten Saisonstart gedacht?

Hertha lässt sich verdientermaßen feiern. © Thomas Frey/dpa

Nach vier Spielen fand sich Hertha BSC mit mageren zwei Punkten noch auf einen Abstiegsrang wieder. Jetzt mischen die Berliner langsam aber sicher wieder mit im Aufstiegsrennen.

"Momentan sind wir auf einem sehr guten Weg", sagte Fabian Reese (27). Das stimmt: Das 1:0 in Kaiserslautern war schon der vierte Sieg in Folge, jeweils ohne Gegentor.

Die Richtung stimmt. Mehr noch: Der Hauptstadtklub ist ins Rollen gekommen. So konnten sieben der letzten neun Spiele allesamt gewonnen werden. Es ist die bislang stärkste Serie seit dem Abstieg.

Kürzlich erklärte Stefan Leitl (48) noch, dass es für Hertha normal sein sollte, Spiele zu gewinnen. Dennoch müssen sich die leidgeprüften Anhänger erst an eine solche Erfolgswelle gewöhnen. Das Spiel in Kaiserslautern aber hat gezeigt: Zufall ist die Siegesserie nicht!

"Wir haben über 60 Minuten wirklich ein tolles, reifes und erwachsenes Auswärtsspiel gezeigt, waren sehr diszipliniert und haben wenige Räume gegeben", lobte Leitl seine Elf. Der Hauptstadtklub ließ die heimstarken Lauterer gar nicht erst aufkommen, machte das Zentrum dicht und suchte selber immer wieder den Weg nach vorne.