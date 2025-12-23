Last-Minute-Dämpfer für Hertha: Was Leitl dem Team noch auf dem Rasen sagte

Berlin - Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1-Unentschieden zum Hinrundenabschluss wurde Stefan Leitl (48) ungewohnt deutlich, griff den Schiedsrichter scharf an . Auch bei Sky ließ er seinem Frust über die Rote Karte gegen Toni Leistner (35) und das daraus resultierende Last-Minute-Gegentor freien Lauf . Gegenüber seiner Mannschaft stimmte Leitl wenig zuvor noch versöhnliche Töne an.

Stefan Leitl (48) sprach nach dem späten 1:1 im Kreis vor versammelter Mannschaft. © Bildmontage: Andreas Gora/dpa (2)

Unmittelbar nach Schlusspfiff versammelte er seine Elf noch auf dem Platz, sprach zu seinen Stars - und baute sie wieder auf. Das Motto: Brust raus.

"Ich will keine hängenden Köpfe sehen. Der Kopf ist oben, okay?", sagte Leitl.

Normalerweise ist so eine Ansprache nicht für fremde Ohren bestimmt, beim beliebten Stadionvlog auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal gewährt Hertha aber interne Einblicke.

"Ich glaube, das uns so was noch stärker macht. Wir können aus so einem Spiel noch mehr Kraft ziehen, weil es uns geklaut wurde. Ihr habt das nicht verdient, ihr habt das nicht verdient", so Leitl.

Der Chefcoach wollte unbedingt die 30-Punkte-Marke erreichen. Die Alte Dame war durch das Premierentor von Paul Seguin (30) auch auf bestem Wege, durch die fragwürdige Rote Karte gegen Leistner aber kippte das Spiel. In letzter Sekunde glich Bielefeld noch aus und sorgte so für den nächsten Dämpfer. Aus den jüngsten drei Spielen - allesamt gegen Teams, die hinter Hertha stehen - holten die Berliner damit nur zwei Punkte.