Herthas fast vergessener Profi: Wird die Alte Dame jetzt doch seinen Ladenhüter los?

Berlin - Nanu, ihn gibt es ja auch noch! Seit eineinhalb Jahren versucht Hertha BSC , Bilal Hussein (25) zu verkaufen - ohne Erfolg. Jetzt könnte im Winter das Kapitel Berlin beendet werden und der Schwede in seine Heimat zurückkehren.

Herthas Bilal Hussein (25) könnte in seine Heimat Schweden zurückkehren. © Heiko Becker/dpa

Wie die Bild berichtet, soll der 25-Jährige vor einem Wechsel zum schwedischen Erstligisten Degerfors IF stehen.

Eine Win-win-Situation für beide. Hussein spielt schon länger keine Rolle mehr. Selbst bei den Amateuren in der Regionalliga (sechs Spiele) kommt der Sechser nicht mehr zum Zug. Sein letzter Einsatz liegt schon zwei Monate zurück.

Nach dem Abstieg verpflichtete Benjamin Weber (45) im Spätsommer 2023 den schwedischen Ex-Nationalspieler, doch über die Rolle des Ergänzungsspielers kam er nie hinaus. Nach nur einem Jahr wollte Hertha Hussein wieder abgeben, eine Leihe oder ein Kauf kamen aber nicht zustande.

Abgeschoben in die U23 blieb der Schwede in Berlin, auch weil eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung einen Winter-Abgang verhinderte. Wieder fit kam auch im vergangenen Sommer kein Wechsel zustande, doch auch Hussein will mittlerweile nur noch weg.