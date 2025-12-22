Herthas fast vergessener Profi: Wird die Alte Dame jetzt doch seinen Ladenhüter los?

Bei Hertha BSC spielt Bilal Hussein schon lange keine Rolle mehr. Auch für die U23 reicht es nicht mehr. Jetzt könnte ein Winter-Wechsel konkret werden.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Nanu, ihn gibt es ja auch noch! Seit eineinhalb Jahren versucht Hertha BSC, Bilal Hussein (25) zu verkaufen - ohne Erfolg. Jetzt könnte im Winter das Kapitel Berlin beendet werden und der Schwede in seine Heimat zurückkehren.

Herthas Bilal Hussein (25) könnte in seine Heimat Schweden zurückkehren.
© Heiko Becker/dpa

Wie die Bild berichtet, soll der 25-Jährige vor einem Wechsel zum schwedischen Erstligisten Degerfors IF stehen.

Eine Win-win-Situation für beide. Hussein spielt schon länger keine Rolle mehr. Selbst bei den Amateuren in der Regionalliga (sechs Spiele) kommt der Sechser nicht mehr zum Zug. Sein letzter Einsatz liegt schon zwei Monate zurück.

Nach dem Abstieg verpflichtete Benjamin Weber (45) im Spätsommer 2023 den schwedischen Ex-Nationalspieler, doch über die Rolle des Ergänzungsspielers kam er nie hinaus. Nach nur einem Jahr wollte Hertha Hussein wieder abgeben, eine Leihe oder ein Kauf kamen aber nicht zustande.

Abgeschoben in die U23 blieb der Schwede in Berlin, auch weil eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung einen Winter-Abgang verhinderte. Wieder fit kam auch im vergangenen Sommer kein Wechsel zustande, doch auch Hussein will mittlerweile nur noch weg.

Hertha BSC verlangt Millionen-Ablöse für Eitschberger

Julian Eitschberger (21, l.) will Hertha BSC sofort verlassen.
© Andreas Gora/dpa

An den Ablösemodalitäten dürfte es nicht scheitern. Hertha wird Hussein wohl auch ablösefrei ziehen lassen, wollen sie ihn einfach nur von der Gehaltsliste bekommen. Deutlich komplizierter ist die Sache bei Julian Eitschberger (21).

Das Hertha-Talent will schon im Winter weg, die Alte Dame aber pocht dem Kicker zufolge auf eine Ablöse im unteren siebenstelligen Bereich. Heißt: Die Berliner wollen mindestens eine Million Euro.

Fraglich aber, ob das Zweitligisten auch zahlen. Wie Bild berichtet, sollen Bochum und Düsseldorf starkes Interesse haben. Auch bei der Ablösesumme?

Titelfoto: Heiko Becker/dpa

