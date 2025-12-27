Hertha BSC: Das sind die Gewinner der Hinrunde

Schwach angefangen, stark aufgeholt. Hertha BSC kann trotz jüngster Enttäuschungen noch um den Aufstieg mitspielen. Das sind die Gewinner der Hinrunde.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Der Blick geht nach vorn! Hertha BSC hat sich trotz der jüngsten Enttäuschung zum Ende der Hinrunde für 2026 viel vorgenommen. Auch dank einiger Hertha-Stars ist das Thema Aufstieg in Berlin längst nicht abgehakt.

Marton Dardai (23) hat sich nach schwachem Start längst wieder gefangen. © Andreas Gora/dpa TAG24 zeigt, wer überzeugen konnte. Das sind die Gewinner der Hinrunde. Marton Dardai

Zu Beginn der Saison hätte wohl niemand gedacht, dass der Ungar noch zu den positiven Erscheinungen zählen wird. Vollkommen außer Form verschuldete der Innenverteidiger nicht nur ein Gegentor, verlor zwischendurch seinen Stammplatz, kämpfte sich aber ebenso bemerkenswert aus dem Formloch wieder heraus. Nicht ohne Grund genießt der 23-Jährige bei Stefan Leitl (48) großes Vertrauen: "Das ist ein fantastischer Spieler, von dem ich, seit ich hier bin, total überzeugt bin", lobte der Übungsleiter zuletzt. "Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga." Kennet Eichorn

Jüngster Zweitliga-Spieler aller Zeiten, jüngster Stammspieler der 2. Liga und jüngster Torschütze im Pokal - Kennet Eichhorn hat bei Hertha BSC als Teenager jetzt schon mehrmals Geschichte geschrieben. Nur zwei Wochen nach seinem 16. Geburtstag feierte er am vierten Spieltag sein Debüt. Es folgten noch zwölf weitere, davon elf in der Startelf. Inzwischen ist nicht mehr die Frage, ob er spielt, sondern wer sein Nebenan ist. Und das auf der Sechs. Einer derart wichtigen Position im modernen Fußball.

Herthas Top-Talent Kennet Eichhorn ist zu gut für die 2. Liga

So jung und schon so gut: Herthas Kennet Eichhorn (16). © Andreas Gora/dpa Dass er noch in der B-Jugend spielen könnte, merkt man dem Hertha-Juwel aufgrund seiner Statur nicht an. Aber auch Fußballerisch sticht das Top-Talent bereits heraus. Mit seiner Ballsicherheit und dem Drang nach vorne ist der nächste Rekord nur eine Frage der Zeit. Auf sein erstes Ligator wartet Eichhorn noch. Marten Winkler

Vergangene Saison noch zum Teilzeit-Schienenspieler umfunktioniert, blüht Marten Winkler (23) als Flügelstürmer wieder auf. Selbst das Fabian Reese (28) vermehrt auf die rechte Seite ausgewichen ist, fällt nicht weiter ins Gewicht. Winkler beackert den linken Flügel mindestens genauso gut. Drei Tore und vier Vorlagen sprechen für sich. Zumal er neue Qualitäten aufkommen lässt: Winkler ist Herthas Dosenöffner. Alle drei Tore waren jeweils das 1:0, gegen Braunschweig gar das entscheidende. Das wohl schönste Tor aber gelang ihm, als der 23-Jährige über 70 Meter über das Feld flitzte, um dann zwei Gegenspieler auszutanzen und den Ball über die Linie zu bringen. "Er ist auf dem Weg, den nächsten Schritt zu machen", lobt auch Leitl dessen Entwicklung.

Marten Winkler (23, 3.v.l) ist der Mann für wichtige Tore bei den Berlinern. © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC kann sich auf Keeper Tjark Ernst verlassen