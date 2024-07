Hertha BSC: Das sind die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers

Walchsee/Berlin - Paderborn kann kommen! Neun Tage lang arbeitete Hertha BSC in Walchsee (Österreich) für die kommende Saison. Das Wetter spielte zwar nicht immer mit, dennoch geht es für Neu-Trainer Cristian Fiél (44) mit einem guten Gefühl zurück nach Berlin.

"Er hat gegen Cardiff ein sehr gutes Spiel gemacht. Er ist ein wissbegieriger Spieler, der Dinge umsetzen will und sich jeden Tag verbessern will. Bis jetzt spielt er eine gute Vorbereitung", ist auch sein Coach zufrieden.

Sein Tor bei der Generalprobe gegen Cardiff (1:1) bestätigt nur den Eindruck, den Linus Gechter (20) mit Trainingsbeginn Ende Juni zeigte. Der Innenverteidiger ist bereits in Form, hat auch körperlich noch einmal zugelegt.

"Die Mannschaft hat wirklich gut gearbeitet. Für die kommende Woche haben wir aber noch die ein oder andere Aufgabe, was wir für den Ligastart verbessern müssen", zog Fiél ein positives Fazit.

War die Skepsis vermutlich groß, als der als Bayern-Flop verschriene 24-Jährige in Berlin unterschrieb, dürfte sie schnell verflogen sein. Es braucht nicht viel, um zu sehen, wie gut er dem Team mit seiner Ballsicherheit jetzt schon tut.

"Ich bin jetzt ein Kämpfer", verriet Neuzugang Michaël Cuisance (24) in einer Medienrunde in Österreich und hielt Wort. Gegen Cardiff musste der Franzose ganz schön einstecken, teilte aber auch aus.

Smail Prevljak (29) erzielte in der vergangenen Saison neun Tore. © Uwe Anspach/dpa

Der 16-Jährige gilt als riesiges Talent. Schon vergangene Saison winkte erstmals eine Kadernominierung. Daraus wurde dann zwar doch nichts, sein Profidebüt scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein.

Smail Prevljak



"Smail will sich bei Hertha durchsetzen. Das ist sein klares Ziel", verkündete sein Berater Dieter Hoeneß Ende Mai im Kicker. Davon ist allerdings bislang wenig zu sehen, was jedoch auch an der Position liegen könnte. Auf der Acht tut sich Smail Prevljak (28) sichtlich schwer.

Das Problem: An Haris Tabakovic (30) kommt Prevljak nicht vorbei und zusammen funktionieren beide leider auch nicht. Das sieht bei Neuzugang Schuler schon besser aus. Er hat die Nase vorn,

Andreas Bouchalakis (31)

Er wackelt auch unter Fiél. Gegen Nijmegen fiel Andreas Bouchalakis (31) - im Winter-Trainingslager noch einer der Gewinner - gleich mit zwei Patzern auf. Auch beim 1:2 gegen Huddersfield schaffte es der Grieche nicht, die Unkonzentriertheiten abzustellen.

Nach seinem durchwachsenen ersten Jahr droht dem Griechen nun die Bank. Im neuen starken Mittelfeld scheint kein Platz zu sein.