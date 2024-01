Hertha BSC: Das sind die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers

Smail Prevljak (28, l.) wird mit Haris Tabakovic aller Voraussicht nach das Sturmduo bilden. © Uwe Anspach/dpa

Dennoch zog Pal Dardai (47) insgesamt ein positives Fazit. Eine Woche lang bereitete sich die Alte Dame unter der spanischen Sonne auf die Rückrunde vor. Eine Woche lang, in der sich die Spieler für mehr empfehlen konnten. TAG24 hat die Berliner die komplette Woche begleitet. Das sind die Gewinner, aber auch die Verlier des Hertha-Camps.

Smail Prevljak

Ein Tor gelang Smail Prevljak (28) zwar nicht, doch sowohl im Test gegen Mechelen als auch gegen Glasgow Rangers stand der Bosnier jeweils in der A-Elf. Die Rolle des Niederlechner-Ersatzes ist gefunden, auch wenn das Sturmduo Tabakovic/Prevljak abermals blass blieb.

"Nach Stand heute und so, wie es aussieht, war das heute die Startelf", ließ Pal Dardai mit Blick auf den Re-Start am Wochenende durchblicken. Heißt: Prevljak wird in der ersten Elf auflaufen.

Andreas Bouchalakis

Genauso wie Andreas Bouchalakis (30). Der Grieche hatte zuletzt seinen Stammplatz verloren, kämpft sich aber wieder ran. Gegen die Schotten fiel er immer wieder mit klugen Seitenwechseln auf und auch vom angestrebten Alternativ-System 3-5-2 profitiert der ballsichere 30-Jährige. Spielt Hertha Fünferkette, rutscht Marton Dardai (21) wieder nach hinten. Den freien Posten nimmt dann Bouchalakis ein.