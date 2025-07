Zwei Bundesliga-Stars im Visier: Kommt Herthas neuer Stürmer noch vor Liga-Start?

Berlin - Mit ihm steht und fällt die Transferplanung bei Hertha BSC . Beim Trainingslager fehlte Agustin Rogel (27) noch, wenn aber die Alte Dame in Berlin wieder das Training aufnimmt, wird auch der Uruguayer wieder mitmischen. Der Hauptstadtklub würde ihn nur zu gerne abgeben. Dass es zeitnah klappt, danach sieht es jedoch beileibe nicht aus.

Bei Letzterem scheint dem Kicker zufolge Bewegung reinzukommen. Stand für die klamme Hertha eine Millionen-Ablöse im Weg (Düsseldorf ließ eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen verstreichen), sind die Chancen beim Wunsch-Stürmer offenbar gestiegen.

"Wir müssen das Sportliche und das Wirtschaftliche im Rahmen halten. Den Rahmen kennt Benny Weber, und in dem Rahmen muss er agieren. Und ja, wir müssen auch noch Spieler abgeben - das weiß er", sagte Finanz-Chef Ralf Huschen am Rande des Trainingslagers.

Vor zwei Jahren zahlte Hoffenheim für Mergim Berisha (27) noch 14 Millionen Euro. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Demnach scheint Werder Bremen einer Leihe mit anschließender Kaufpflicht nicht abgeneigt zu sein. Der 27-Jährige hat beim Bundesligisten keine Zukunft mehr, hat seine Qualitäten in der 2. Liga mehrmals unter Beweis gestellt. In 95 Zweitligaspielen gelangen dem Polen 34 Treffer und 19 Assists. Allein vergangene Saison netzte er 13 Mal. So eine Torgarantie sucht auch Hertha!

Klappt es nun doch mit einem neuen Angreifer vor Saisonstart auf Schalke am 1. August? Kownacki will laut Kicker diese Woche eine Zukunftsentscheidung fällen. Neben Hertha hat er aber noch zwei weitere Optionen. Sollte er sich gegen die Alte Dame entscheiden, hat der Zweitligist mit Berisha noch einen weiteren Bundesliga-Stürmer auf dem Zettel.

Klar ist: Hertha muss im Sturm nachlegen. Mit Smail Prevljak (30), Derry Scherhant (22) und Florian Niederlechner (34) verließen gleich drei Angreifer den Hauptstadtklub. Zudem fehlt Luca Schuler (26) weiterhin verletzt.