Aus der Traum: Fan-Liebling kehrt nicht zu Hertha BSC zurück

Alles in Kürze

Haris Tabakovic (31) konnte sich in Hoffenheim nie richtig durchsetzen und sucht sein Glück jetzt bei Borussia Mönchengladbach. © Uwe Anspach/dpa

"Fluppe", wie er bei Hertha einst liebevoll genannt wurde, wird von der TSG Hoffenheim für die kommende Spielzeit an Borussia Mönchengladbach verliehen, wie die Fohlen am Freitag auf der vereinseigenen Homepage mitteilten.

Damit ist auch eine Rückholaktion der Berliner ein für alle Mal vom Tisch, die kurzzeitig die Runde gemacht hatte. Die Alte Dame ist nach wie vor auf der Suche nach einem zuverlässigen Knipser, der neben Starspieler Fabian Reese (27) die nötigen Tore für den angepeilten Aufstieg schießt.

Das "Hammer-Comeback" und die Wiedervereinigung der ehemaligen Hertha-Buddys wird es also nicht geben. Tabakovic hatte sich in der Saison 2023/24 an der Seite von Reese mit 22 Buden zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga aufgeschwungen.

Mit dieser Leistung spielte sich der Mittelstürmer in den Fokus höherklassiger Klubs, sodass letztendlich die TSG zuschlug. Bei den Kraichgauern konnte der 31-Jährige aber nie an seine Form der Vorsaison anknüpfen, kam überwiegend nur zu Kurzeinsätzen in denen er magere vier Treffer markierte.