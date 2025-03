Demme nur noch außen vor: Hertha-Flop statt Heilsbringer?

Diego Demme (33) kommt für Hertha auf insgesamt 15 Pflichtspiele. © Christian Charisius/dpa

Weil sich der klamme Hauptstadtklub, der nur mit Ach und Krach die Lizenz bekam, eine Ablösesumme nicht leisten konnten, schlug man erst zur neuen Saison zu. Der 33-Jährige kam ablösefrei aus Neapel. Es schien das perfekte Match zu sein.

Jetzt muss man leider sagen: Es funkt noch nicht. Als Führungsspieler sollte er vorangehen, einer, an dem sich die jüngeren Spieler orientieren können. Die Erwartungen konnte Demme, der in Italien in den letzten zwei Jahren auf nur zehn Spiele kommt, nicht erfüllen. Vielmehr reiht sich der Sechser mehr in die Kategorie Fehlgriff (Bouchalakis, Hussein, Prevljak, Thorsteinsson) ein.

Beim so wichtigen Spiel gegen Schalke (1:2) reichte es nicht einmal mehr für einen Kaderplatz - weil Stefan Leitl (47) noch einen Stürmer mehr auf der Bank haben wollte.

Dass aber stattdessen Andreas Bouchalakis (31), der in dieser Saison in der Liga exakt nur sieben Minuten gespielt hat, seinen Platz auf der Bank einnahm, spricht Bände.