Diagnose da: Hinrunden-Aus für Herthas Winkler?

Nach etwa 30 Minuten war das Spiel für den Flügelflitzer gelaufen. Er ging nach einem Pass zu Boden, fasste sich an den Oberschenkel und konnte allein nicht mehr aufstehen. Mit einer dicken Bandage, gestützt von zwei Betreuern, humpelte der Rechtsaußen in die Kabine.

Die drei Auswärtsspiele nacheinander gegen Magdeburg, im Pokal in Köln und bei Greuther Fürth wird er allesamt verpassen. Genauso wie das Heimspiel gegen Preußen Münster. Auch für den Hinrundenabschluss in Hannover dürfte die Zeit nicht reichen.

Trainer Cristian Fiél (44) ahnte schon nach dem Spiel nichts Gutes: "Ich habe ihn kurz in der Kabine mit Krücken gesehen. Er sagte, es wäre gar nichts mehr gegangen. Das hört sich leider nicht so gut an. Bis der Doc aber nichts anderes sagt, hat man immer noch die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist."

Das bestätigte sich nicht. Winkler wird Hertha die nächsten Wochen fehlen.