Diese Hertha-Kicker haben sich Selbstvertrauen für den Abstiegskampf geholt

Berlin - Die Länderspielpause ist Geschichte und auf die Kicker von Hertha BSC wartet am Wochenende schon das nächste schwere Auswärtsspiel in der Bundesliga . Konnten einige Spieler ein wenig Selbstvertrauen für den harten Abstiegskampf tanken?

Dodi Lukebakio (25) hat seine Klasse bei der belgischen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. © TOM GOYVAERTS / BELGA / AFP

Insgesamt fünf Profis durften der Tristesse im deutschen Fußballoberhaus entfliehen und neuen Mut bei ihren Nationalmannschaften sammeln.

Stevan Jovetic (33) feierte mit Montenegro in der EM-Qualifikation einen 1:0-Sieg in Bulgarien, verlor daheim jedoch mit 0:2 gegen Serbien. Wurde der Stürmer in der ersten Partie erst zur Pause eingewechselt, stand er in Spiel zwei von Beginn an als Kapitän auf dem Platz. Einen Scorerpunkt konnte er jedoch nicht einfahren, kehrte zudem laut Kicker angeschlagen zurück. Wieder einmal macht ihm die Wade zu schaffen.

Besser machte es da schon Abwehrhaudegen Peter Pekarik (36). Er blieb mit der Slowakei in den beiden Qualifikationsspielen ungeschlagen und stand dabei zweimal in der Startformation. Dem etwas ernüchternden 0:0 gegen Luxemburg ließen die Slowaken einen 2:0-Heimsieg gegen Bosnien und Herzegowina folgen.

Am meisten Selbstvertrauen tankte allerdings ohne Zweifel Dodi Lukebakio (25), der erstmals seit September 2022 wieder für die belgische Nationalmannschaft zum Einsatz kam.

Gleich im ersten Spiel unter seinem neuen Coach Domenico Tedesco (37) bestach der Außenstürmer von Beginn an mit einer Glanzleistung gegen Schweden.