Doch nicht Hrgota? Hertha baggert an Ex-Nationalspieler

Berlin - Die Gerüchteküche brodelt in Berlin. Während Hertha BSC laut Bild gleich vier Alt-Stars vor die Tür setzt - Toni Leistner (35), Jay Brooks (33), Jeremy Dudziak und Diego Demme (34) erhalten alle keinen neuen Vertrag -, macht in der Hauptstadt ein interessanter Name die Runde: Hertha will Marvin Ducksch (32).

Marvin Ducksch (32, 2.v.r.) spielte vor seinem Wechsel auf die Insel bei Werder Bremen. © Carmen Jaspersen/dpa

Der Ex-Werder-Star wechselte vergangene Saison zu Birmingham City und stellte auch beim Championship-Klub seine Torjägerqualitäten unter Beweis. In 33 Spielen gelangen dem Goalgetter zehn Saisontore.

Stürmt er jetzt nach Berlin? Wie RTL als Erstes berichtet, soll Hertha sich nach dem ehemaligen deutschen Nationalspieler (zwei Länderspiele) erkundigt haben.

Schon vergangenen Sommer soll Ducksch Thema in Berlin gewesen sein. Klappt's jetzt im zweiten Versuch?

Die 2. Liga kennt der Angreifer zumindest bestens. In der Saison 2021/2022 hatte er mit 20 Saisontoren großen Anteil an Werder Bremens Rückkehr in die Bundesliga. Genauso einen Knipser kann der Hauptstadtklub gut gebrauchen.

Problem: Beim englischen Zweitligisten steht Ducksch noch bis 2028 unter Vertrag. Dementsprechend wäre eine Ablöse fällig. Diese soll dem Kicker zufolge jedoch im moderaten Bereich liegen. Dennoch fraglich, ob sich Hertha einen Spieler seines Formats überhaupt leisten kann. Sein Marktwert wird derzeit auf zwei Millionen Euro geschätzt.