Doch nicht Hrgota? Hertha baggert an Ex-Nationalspieler
Berlin - Die Gerüchteküche brodelt in Berlin. Während Hertha BSC laut Bild gleich vier Alt-Stars vor die Tür setzt - Toni Leistner (35), Jay Brooks (33), Jeremy Dudziak und Diego Demme (34) erhalten alle keinen neuen Vertrag -, macht in der Hauptstadt ein interessanter Name die Runde: Hertha will Marvin Ducksch (32).
Der Ex-Werder-Star wechselte vergangene Saison zu Birmingham City und stellte auch beim Championship-Klub seine Torjägerqualitäten unter Beweis. In 33 Spielen gelangen dem Goalgetter zehn Saisontore.
Stürmt er jetzt nach Berlin? Wie RTL als Erstes berichtet, soll Hertha sich nach dem ehemaligen deutschen Nationalspieler (zwei Länderspiele) erkundigt haben.
Schon vergangenen Sommer soll Ducksch Thema in Berlin gewesen sein. Klappt's jetzt im zweiten Versuch?
Die 2. Liga kennt der Angreifer zumindest bestens. In der Saison 2021/2022 hatte er mit 20 Saisontoren großen Anteil an Werder Bremens Rückkehr in die Bundesliga. Genauso einen Knipser kann der Hauptstadtklub gut gebrauchen.
Problem: Beim englischen Zweitligisten steht Ducksch noch bis 2028 unter Vertrag. Dementsprechend wäre eine Ablöse fällig. Diese soll dem Kicker zufolge jedoch im moderaten Bereich liegen. Dennoch fraglich, ob sich Hertha einen Spieler seines Formats überhaupt leisten kann. Sein Marktwert wird derzeit auf zwei Millionen Euro geschätzt.
Kein Kontakt zwischen Hertha BSC und Branimir Hrgota
Zuletzt rückte ein anderer Ex-Bundesliga-Star ins Visier des Hauptstadtklubs: Branimir Hrgota (33). Der Fürther Rekordtorjäger wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Laut Reviersport steht der Schwede vor einem Wechsel zur Alten Dame. Beide Parteien sollen sich demnach schon geeinigt haben.
Der Ex-Gladbach- und Frankfurt-Star könnte gleich in Berlin bleiben, trifft Hertha schon am Sonntag auf die abstiegsbedrohten Fürther oder ist doch alles nur heiße Luft? Wie der Kicker berichtet, gibt es derzeit aber keinen Kontakt.
Titelfoto: Carmen Jaspersen/dpa