Doch nicht Hrgota? Hertha baggert an Ex-Nationalspieler

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Hertha BSC arbeitet offenbar an einem Transfercoup. Der Zweitligist soll sich für Ex-Werder-Star Marvin Ducksch interessieren.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Die Gerüchteküche brodelt in Berlin. Während Hertha BSC laut Bild gleich vier Alt-Stars vor die Tür setzt - Toni Leistner (35), Jay Brooks (33), Jeremy Dudziak und Diego Demme (34) erhalten alle keinen neuen Vertrag -, macht in der Hauptstadt ein interessanter Name die Runde: Hertha will Marvin Ducksch (32).

Marvin Ducksch (32, 2.v.r.) spielte vor seinem Wechsel auf die Insel bei Werder Bremen.
Marvin Ducksch (32, 2.v.r.) spielte vor seinem Wechsel auf die Insel bei Werder Bremen.  © Carmen Jaspersen/dpa

Der Ex-Werder-Star wechselte vergangene Saison zu Birmingham City und stellte auch beim Championship-Klub seine Torjägerqualitäten unter Beweis. In 33 Spielen gelangen dem Goalgetter zehn Saisontore.

Stürmt er jetzt nach Berlin? Wie RTL als Erstes berichtet, soll Hertha sich nach dem ehemaligen deutschen Nationalspieler (zwei Länderspiele) erkundigt haben.

Schon vergangenen Sommer soll Ducksch Thema in Berlin gewesen sein. Klappt's jetzt im zweiten Versuch?

Hertha wieder mit blanker Brust? Hauptsponsor soll wohl nicht mehr zahlen
Hertha BSC Hertha wieder mit blanker Brust? Hauptsponsor soll wohl nicht mehr zahlen

Die 2. Liga kennt der Angreifer zumindest bestens. In der Saison 2021/2022 hatte er mit 20 Saisontoren großen Anteil an Werder Bremens Rückkehr in die Bundesliga. Genauso einen Knipser kann der Hauptstadtklub gut gebrauchen.

Problem: Beim englischen Zweitligisten steht Ducksch noch bis 2028 unter Vertrag. Dementsprechend wäre eine Ablöse fällig. Diese soll dem Kicker zufolge jedoch im moderaten Bereich liegen. Dennoch fraglich, ob sich Hertha einen Spieler seines Formats überhaupt leisten kann. Sein Marktwert wird derzeit auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Branimir Hrgota (33) wird Fürth verlassen.
Branimir Hrgota (33) wird Fürth verlassen.  © Heiko Becker/dpa

Kein Kontakt zwischen Hertha BSC und Branimir Hrgota

Zuletzt rückte ein anderer Ex-Bundesliga-Star ins Visier des Hauptstadtklubs: Branimir Hrgota (33). Der Fürther Rekordtorjäger wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Laut Reviersport steht der Schwede vor einem Wechsel zur Alten Dame. Beide Parteien sollen sich demnach schon geeinigt haben.

Der Ex-Gladbach- und Frankfurt-Star könnte gleich in Berlin bleiben, trifft Hertha schon am Sonntag auf die abstiegsbedrohten Fürther oder ist doch alles nur heiße Luft? Wie der Kicker berichtet, gibt es derzeit aber keinen Kontakt.

Titelfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Mehr zum Thema Hertha BSC: