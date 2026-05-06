Hertha wieder mit blanker Brust? Hauptsponsor soll wohl nicht mehr zahlen

Berlin - Ein Thema zur Unzeit! Hertha BSC hat auch im dritten Jahr 2. Liga den Aufstieg verpasst, ist angesichts der finanziellen Lage auf Verkäufe angewiesen und jetzt das: Einem Medienbericht zufolge soll die Alte Dame seit Monaten vergeblich auf Zahlungen von Hauptsponsor Checkcars24 warten.

Seit zwei Jahren laufen Hertha-Stars wie Dawid Kownacki (29) mit CheckCars24 auf der Brust auf. © Anke Waelischmiller/dpa

Wie die Sport Bild berichtet, soll seit November kein Geld mehr auf Herthas Konto eingegangen sein. Demnach sollen jährlich 2,1 Millionen Euro jährlich an den Zweitligisten überwiesen werden. Heißt: Etwa eine Million dürfte fehlen, berichtet die Sport Bild.

Geld, das der klamme Hauptstadtklub benötigt. "Hertha BSC steht mit all seinen Partnern und Sponsoren in einem regelmäßigen und konstruktiven Austausch. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu konkreten vertraglichen Themen oder internen Abstimmungen grundsätzlich nicht öffentlich äußern", teilte die Alte Dame auf Anfrage mit.

Seit zwei Jahren läuft Hertha mit dem Berliner Unternehmen auf der Brust auf. Der Vertrag läuft noch bis 2027, aber bleibt es dabei? Der Verein soll dem Bericht zufolge einen früheren Ausstieg prüfen.

Es wäre nicht das erste Mal. 2020 endete das Engagement mit TEDi ein Jahr vor Vertragsende. Doch die Suche nach einem Nachfolger war gar nicht so einfach. Erst im Januar konnte mit Homeday ein Kurzzeit-Nachfolger präsentiert werden. Nun könnte wie schon zuletzt nach dem Abstieg die Brust erst mal frei bleiben.