Kehrtwende bei Hertha: Toni Leistner vor dem Aus?

Berlin - Wird das Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sein letztes für Hertha BSC ? Eigentlich wollte Toni Leistner (35) seine Karriere bei der Alten Dame beenden, doch offenbar wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert. Dem Kicker zufolge soll der Hauptstadtklub dem Routinier bereits abgesagt haben.

Der auslaufende Vertrag von Toni Leistner (35) wird wohl doch nicht verlängert. © David Inderlied/dpa

Seit drei Jahren hält der Routinier nun schon den Schädel für die Alte Dame hin. Zuletzt zwar in der Rückrunde etwas weniger als noch in der Hinrunde, und doch können sich die Berliner auf den Verteidiger verlassen. Kaum einer ist in der Luft und am Boden so zweikampfstark wie Leistner.

"Ich fühle mich gut, kann noch gut mithalten. Deswegen werden wir sehen, was kommt und was auch mein Körper sagt", sagte der Vizekapitän im TAG24-Interview am Rande des Trainingslagers.

Vergangene Saison hatte Hertha den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert - mit Option auf ein weiteres. Diese aber gilt nur bei Aufstieg und den hat die Alte Dame wieder einmal verpasst.

Zunächst sah es noch aus, als würden die Berliner erneut verlängern, doch dann folgte die Kehrtwende: Der Weg geht wohl ohne den Führungsspieler weiter.

Damit nimmt der XXL-Umbruch Formen an. Mit Diego Demme (34) hat der erste Hertha-Star seinen Abschied bereits verkündet. John Anthony Brooks (32), der in zwei Jahren Verletzungspech nur auf einen einzigen Kurzeinsatz kommt, wird vermutlich ebenfalls kein neues Arbeitspapier erhalten. Der in die U23 abgeschobene Tim Hoffmann (23) wird den Hauptstadtklub definitiv verlassen.