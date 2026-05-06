Hertha BSC offfenbar an Rekordtorschütze dran: Stürmt der Offensivakteur nach Berlin?

Berlin - Kapitän Branimir Hrgota (33) wird die SpVgg Greuther Fürth nach sieben Jahren verlassen.

Branimir Hrgota (33) netzte für Fürth sechsundneunzigmal. © David Inderlied/dpa

Nun deutet sich auch sein nächstes Ziel an: Der Schwede steht nach "RevierSport"-Informationen vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

Pikant dabei: Der Tabellenvorletzte Fürth muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ausgerechnet bei den Berlinern antreten.

Mit dem nächsten Gegner soll sich der 33-jährige Stürmer schon handelseinig sein. Mit Hertha-Trainer Stefan Leitl arbeitete er bereits erfolgreich in Fürth zusammen.

Hrgota war "einer der prägendsten Spieler der jüngeren Vergangenheit", teilten die Fürther mit. Der Kapitän habe ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags nicht angenommen.

Der Offensivakteur steuerte in bislang 238 Partien für das Kleeblatt-Team 69 Tore und 41 Vorlagen bei.