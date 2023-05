Hertha BSC: Diese Kicker könnten den Verein bei Abstieg verlassen

Demnach seien die Verantwortlichen nicht so recht mit der Leistung des jungen Dänen zufrieden, der immer wieder unsicher wirkte und den einen oder anderen Gegentreffer verursachte.

Bei Stevan Jovetic (33) ist der Abgang quasi sicher . Der montenegrinische Nationalspieler hat in seinem im Sommer endenden Vertrag zwar eine Klausel für ein weiteres Jahr, die jedoch an Einsatzzeiten gekoppelt ist, die der 33-Jährige nicht erreicht hat.

Suat Serdar (26, l.) und Marco Richter (25) könnten Hertha BSC im Abstiegsfall über eine "Exit-Klausel" verlassen. © Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

Bei einem Verkauf des Nationalspielers könnten die Spree-Athener ebenfalls noch Geld verdienen, denn das Arbeitspapier des 24-Jährigen ist noch bis 2026 gültig.

Zwei weitere Leistungsträger könnten den Verein laut Sky über eine nicht näher genannte "Exit-Klausel" ebenfalls verlassen, die im Abstiegsfall in den Verträgen von Marco Richter (25) und Suat Serdar (26) greifen soll. Für beide Spieler dürfte es wohl Angebote aus der Bundesliga oder womöglich auch aus dem Ausland geben.

Und dann wären da natürlich noch die letzten Relikte der Klinsmann-Ära, als Hertha noch der "Big City Club" sein wollte, namentlich Krzysztof Piatek (27), Santiago Ascacibar (26) und Lucas Tousart (26). Während die beiden Erstgenannten zurzeit ihr Glück als Leihspieler in der Ferne suchen, kämpft der Franzose mit den Berlinern um den Klassenerhalt.

Den Gang in die 2. Bundesliga werden wohl alle drei nicht antreten. Ein Abstieg könnte für den Hauptstadtklub also auch eine große Chance sein, den viel zitierten Hertha-Weg so richtig einzuschlagen und jungen Talenten eine Chance zu geben. Wie schnell dann der Wiederaufstieg klappt, steht auf einem anderen Blatt.