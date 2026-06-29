Ebert nicht mehr Standard-Coach bei Hertha: Wer beim Trainingsauftakt fehlte, wer wieder da ist
Berlin - Die von Boss Peter Görlich (49) angekündigte Transformation geht weiter: Patrick Ebert (39) ist nicht mehr Teil des Trainerteams bei Hertha BSC!
Elf Spieler haben die Alte Dame bereits verlassen, jetzt ist auch der Assistenztrainer weg. Bereits beim Trainingsauftakt am Montag fehlte Ebert.
Seit zwei Jahren war der 39-Jährige für die Standards verantwortlich, doch auch in dieser Saison waren die Berliner vor allem bei ruhenden Bällen anfällig. Jetzt braucht der Hauptstadtklub neben Neuzugängen wohl auch noch einen weiteren Co-Trainer.
Hertha hat bislang noch keinen einzigen neuen Spieler verpflichten können, dafür aber eine komplette Mannschaft bereits abgegeben. Dementsprechend ausgedünnt ist der Kader. Insgesamt 25 Spieler konnte Stefan Leitl (48) auf dem Schenckendorffplatz begrüßen, darunter auch zwei Rückkehrer: Gustav Christensen (21) und Jon Dagur Thorsteinsson (27).
Christensen war zuletzt eineinhalb Jahre in Ingolstadt, bekam in der 3. Liga viel Spielpraxis, die Torgefahr blieb aber ausbaufähig (ein Tor, eine Vorlage).
Auch Thorsteinsson nutzte die Leihe nach Norwegen, konnte mit zwei Toren und zwei Vorlagen auf sich aufmerksam machen. Jetzt könnte er eine neue Chance bekommen.
Zeefuik schaut nur zu, Boris Lum ist bei der U19-EM
Deyovaisio Zeefuik (28) schaute sich hingegen die rund 75 Minuten lange Einheit nur am Seitenrand an. Der Rechtsverteidiger laboriert noch immer an einer Oberschenkelverletzung.
Boris Lum (18) fehlte ebenfalls. Der Youngster ist mit Deutschland bei der U19-EM, wurde beim 4:3 gegen Dänemark eingewechselt.
Bei den Hertha-Fans wächst zwar aufgrund der fehlenden Neuzugänge die Sorge, der XXL-Umbruch ist aber auch eine Chance - vor allem mit Blick auf dem Berliner Weg.
Neben den bereits bekannten Talenten Niklas Hildebrandt (17), Jelani Ndi (18), Soufian Gouram (20) und Selim Telib (20) mischten auch die Nachwuchsspieler Jeromo Diallo (17) und Mayson Grote (17) mit.
Titelfoto: IMAGO / Nordphoto