Ebert nicht mehr Standard-Coach bei Hertha: Wer beim Trainingsauftakt fehlte, wer wieder da ist

Berlin - Die von Boss Peter Görlich (49) angekündigte Transformation geht weiter: Patrick Ebert (39) ist nicht mehr Teil des Trainerteams bei Hertha BSC !

Patrick Ebert (39, r.) war vor allem für die Standards zuständig. © IMAGO / Nordphoto

Elf Spieler haben die Alte Dame bereits verlassen, jetzt ist auch der Assistenztrainer weg. Bereits beim Trainingsauftakt am Montag fehlte Ebert.

Seit zwei Jahren war der 39-Jährige für die Standards verantwortlich, doch auch in dieser Saison waren die Berliner vor allem bei ruhenden Bällen anfällig. Jetzt braucht der Hauptstadtklub neben Neuzugängen wohl auch noch einen weiteren Co-Trainer.

Hertha hat bislang noch keinen einzigen neuen Spieler verpflichten können, dafür aber eine komplette Mannschaft bereits abgegeben. Dementsprechend ausgedünnt ist der Kader. Insgesamt 25 Spieler konnte Stefan Leitl (48) auf dem Schenckendorffplatz begrüßen, darunter auch zwei Rückkehrer: Gustav Christensen (21) und Jon Dagur Thorsteinsson (27).

Christensen war zuletzt eineinhalb Jahre in Ingolstadt, bekam in der 3. Liga viel Spielpraxis, die Torgefahr blieb aber ausbaufähig (ein Tor, eine Vorlage).

Auch Thorsteinsson nutzte die Leihe nach Norwegen, konnte mit zwei Toren und zwei Vorlagen auf sich aufmerksam machen. Jetzt könnte er eine neue Chance bekommen.