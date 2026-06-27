Nächster Leistungsträger weg: Droht Hertha jetzt doch der Ausverkauf?

Berlin - Elf Spieler haben Hertha BSC schon verlassen, darunter Wunderkind Kennet Eichhorn (16), Kapitän Fabian Reese (28) und zuletzt jetzt auch noch Michaël Cuisance (26). Mit dem Franzosen geht der nächste Leistungsträger.

Michaël Cuisance (26) verlässt Hertha nach zwei Jahren. © Andreas Gora/dpa

Fünf Millionen Euro sollen die Berliner für das Ex-Bayern-Talent erhalten haben. Der Dribbelkünstler tauscht nun Zweitligamittelmaß gegen die Champions League ein, in der Hauptstadt hingegen werden die Sorgenfalten größer - und das, obwohl die Saison noch nicht einmal angefangen hat.

Am Montag um 15 Uhr ist Trainingsauftakt. Neuzugänge gibt es keine. Daran wird sich vermutlich auch in den nächsten 48 Stunden nichts ändern.

Stattdessen dürfte der Ausverkauf weitergehen. Tjark Ernst (23) besitzt eine Ausstiegsklausel, wird bereits immer wieder mit Absteiger Wolfsburg in Verbindung gebracht, Marten Winkler (23) hat seinen Wechselwunsch hinterlegt und auch sein Kumpel Linus Gechter (22) wird immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Man kann nur hoffen, dass Hertha-Boss Peter Görlich (59) auf der Mitgliederversammlung im Mai mit den "geliebten Namen" auf der Rückseite der Trikots, die den Klub verlassen werden, das Trio Reese, Cuisance und Eichhorn gemeint hat. Zwar hat von den Verkaufskandidaten bislang nur Winkler seinen Wechselwunsch geäußert, doch es könnte noch ein langer Transfersommer werden.