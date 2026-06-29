Hertha BSC: Trainingsauftakt ohne Neuzugänge, aber mit vielen Fragezeichen

Berlin - Es geht wieder los! Sechs Wochen nach dem blamablen 1:6 zum Saisonabschluss in Bielefeld bittet Stefan Leitl (48) ab 15 Uhr zum Trainingsauftakt. In der Zwischenzeit ist die Stimmungslage nicht gerade besser geworden: Elf Spieler haben Hertha BSC verlassen, darunter absolute Leistungsträger wie Fabian Reese (28), Wunderkind Kennet Eichhorn (16) oder zuletzt Michaël Cuisance (26).

Stefan Leitl (48) begrüßt seine Jungs am Montag wieder auf dem Schenckendorffplatz. © Andreas Gora/dpa

Neue frische Gesichter gibt es nicht. Hertha hat noch keinen einzigen Neuzugang verpflichten können. So starten die Berliner in eine Saisonvorbereitung voller Fragezeichen: Wie fängt die Mannschaft einen solchen Qualitätsverlust auf? Wer wird Kapitän und wer wird den Klub noch verlassen?

Bei elf Abgängen wird es vermutlich nicht bleiben. Der XXL-Umbruch geht weiter, gelten Tjark Ernst (23), Linus Gechter (22) oder Marten Winkler (23) weiterhin als Abgangskandidaten.

Es dürfte noch ein langer Transfersommer werden. Statt auf große Namen setzt die Alte Dame auf Profile. "Hertha steht die größte Transformation im Fußball bevor", kündigte Hertha-Boss Peter Görlich (59) bereits im April an.

Das kann man vor allem in der Mannschaft sehen. Teure Stars wie Reese kann sich der klamme Zweitligist nicht mehr leisten, der sportliche Verlust ist allerdings immens, hat alleine Reese in den drei Jahren Berlin oft den Unterschied ausgemacht.

Vom Aufstieg träumt daher niemand mehr in der Hauptstadt. Vermutlich auch nicht bei der Alten Dame. Ein Saisonziel soll erst intern besprochen werden, bevor es öffentlich kommuniziert wird.