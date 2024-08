28.08.2024 15:51 Hertha BSC verliert Abwehrass Kempf an ehemaligen Weltstar

Hertha BSC hat am Mittwoch den Abgang von Marc Oliver Kempf bestätigt - der Innenverteidiger heuert in der Serie A bei Como 1907 an.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die Tinte ist trocken: Hertha BSC hat am Mittwoch den Transfer von Marc Oliver Kempf (29) bestätigt - der Innenverteidiger heuert in der Serie A an. Marc Oliver Kempf (29) verlässt Hertha BSC und wird zukünftig für des Serie-A-Aufsteiger Como 1907 auflaufen. © Burmann/City-Press Beim Aufsteiger Como 1907 trifft der 29-Jährige auf den ehemaligen spanischen Weltstar Cesc Fabregas (37), der seit diesem Sommer das Ruder bei den Lombarden übernommen hat. "Nach seiner starken Vorbereitung wären wir sehr gern gemeinsam mit Marc die vor uns liegenden sportlichen Herausforderungen angegangen", bedauerte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (44) den kurzfristigen Abgang des Leistungsträgers. Allerdings habe sich für ihn eine sehr spannende Möglichkeit im Ausland aufgetan, die er gern wahrnehmen wollte und der man bei den Berlinern mit Blick auf die Gesamtsituation schließlich zugestimmt habe. Hertha BSC Hertha vor Transfer-Hammer: Kehrt er zur Alten Dame zurück? "Marc hat sich in seiner Zeit bei Hertha BSC stets vorbildlich verhalten und alles gegeben, wofür wir ihm sehr dankbar sind", bedankte sich Weber bei dem Spieler und wünschte ihm "für seine sportliche Zukunft in Italien alles Gute und viel Erfolg". "Ich danke den Verantwortlichen dafür, dass ich jetzt eine ganz neue Erfahrung machen und diese spannende Chance ergreifen kann", dankte Kempf den Verantwortlichen bei den Blau-Weißen.

Titelfoto: Burmann/City-Press