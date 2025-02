Ernst bei Hertha wieder die Nummer eins: So begründet Leitl die Rolle rückwärts

Berlin - Wirklich eingreifen musste Tjark Ernst (21) bei seinem Comeback im Hertha-Kasten nicht. Dennoch sah sich Stefan Leitl (47) bestätigt, immerhin hielt der Keeper den Kasten sauber . Das ist Hertha BSC in dieser Saison erst viermal gelungen.

Tjark Ernst (21) ist bei Hertha BSC wieder die Nummer eins. © Soeren Stache/dpa

Der 21-Jährige hatte erst zu Rückrundenbeginn für viele überraschend seinen Stammplatz verloren, was vor allem seinen Berater erzürnte. Die Kritik richtete dieser via BILD-Zeitung an Ex-Coach Cristian Fiél (44).

"Der Trainer hat es nur mit seinem Bauchgefühl begründet. Das ist im Profisport kein Argument für mich und das lasse ich so nicht gelten", so sein Berater.

Jetzt profitiert wiederum sein Schützling vom Bauchgefühl des neuen Chefcoachs. Auch er begründete die Rolle rückwärts mit einem "Bauchgefühl".

Sich etwas vorwerfen lassen kann sich Marius Gersbeck (29) zumindest nicht. "Marius hat das gehalten, was zu halten war, aber ich wollte was ändern. Mein Bauchgefühl hat mich bestätigt, weil Tjark eine souveräne Leistung hatte, auch wenn er nicht wirklich geprüft wurde."