Torwartduell bei Hertha entschieden: Er steht im Kasten

Berlin - Die Leistung stimmte, die Ergebnisse aber nicht. Große Veränderungen kündigte Fiél-Nachfolger Stefan Leitl (47) bei Hertha BSC daher nicht an. "Wir haben versucht, ein bisschen Input zu geben. Das, was im Bereich des Möglichen war. Dementsprechend wird sich am Kader nicht viel verändern", so der neue Hertha-Coach.