Erst HSV, jetzt Köln: Nächste Reese-Show im DFB-Pokal?

Berlin - Ein Jahr ist der Pokal-Krimi gegen den HSV schon wieder her. Im Elfmeterschießen löste Hertha BSC das Ticket für das Viertelfinale, nachdem die Berliner erst in der 90. Minute und dann noch einmal in der 120. Minute ausgleichen konnten. Der entscheidende Mann auf dem Rasen: Fabian Reese (27).