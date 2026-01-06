Erster Abgang fix: Hertha wird Ladenhüter los

Lagos (Portugal) - Der erste Abgang ist perfekt. Hertha BSC gibt Ladenhüter Bilal Hussein (25) ab. Der Schwede kehrt in seine Heimat zurück, wechselt fest zum Erstligisten Degerfors IF.

Bilal Hussein (25) kehrt nach Schweden zurück. © Hertha BSC

"Dieser Transfer stellt eine gute Lösung für alle Beteiligten dar. Wir danken Billy für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Rückkehr in seine Heimat alles Gute", so Sportdirektor Benjamin Weber (45).

Hussein wechselte im Sommer 2024 nach Berlin, sollte die Problemzone im zentralen Mittelfeld lösen, doch er kam nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Unter Cristian Fiél (45) spielte der Schwede dann keine Rolle mehr.

Nach nur einem Jahr wollte Hertha den Mittelfeldspieler wieder abgeben, eine Leihe oder ein Kauf kam aber nicht zustande, auch weil er monatelang ausfiel.

Hussein blieb in Berlin, doch auch Stefan Leitl (48) hatte keine Verwendung mehr. Er musste fortan nur noch in der Regionalliga bei den Hertha-Bubis ran, kam aber selbst da kaum zum Zug (sechs Einsätze). Jetzt der Neuanfang in Schweden.

Eine Ablöse kassiert Hertha nicht, spart aber das Gehalt.