Trainer Leitl erleichtert: Damit hat er nicht gerechnet, Hertha-Boss vermeidet Weber-Bekenntnis

Berlin - Er kann es mit links und mit rechts! Hertha BSC gelingt nach der Paderborn-Schmach die Wiedergutmachung - dank Matchwinner Josip Brekalo (27).

Die Erlösung: Dank einer Einzelaktion feiert Hertha den erhofften Heimsieg. © Andreas Gora/dpa

Der Winter-Neuzugang besorgte mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang die drei Punkte. Erst per Flachschuss mit links, dann kurz vor Schluss mit rechts. Wieder flach in die lange Ecke. "Ich bin natürlich sehr glücklich. Ich hoffe, dass wir jetzt etwas aufbauen können mit diesem Sieg", sagte der Doppelpacker.

Beim 2:5-Debakel in Paderborn erzielte Brekalo bereits sein erstes Saisontor, jetzt ließ er auch seine ersten Heimtore folgen. Es war gleichbedeutend der erste Heimsieg seit November. Auch Stefan Leitl (48) war sichtlich erleichtert.

"Wir haben jetzt keine Sterne vom Himmel gespielt", so Leitl. "Nach dieser Woche muss ich schon gestehen, dass ich diese Leistung so nicht erwartet habe. Wir hatten schon einen Rucksack zu tragen."

Von Beginn an stellte Hertha die Segel auf Kurs Wiedergutmachung, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Dann aber schlug Brekalos Stunde. Aus 16 Metern besorgte er die verdiente Führung. Nürnberg glich zwar Sekunden vor der Pause aus dem Nichts aus, hatte aber nicht die Rechnung mit dem Flügelflitzer gemacht. Dank ihm konnte sich Hertha zumindest etwas rehabilitieren.

"Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt, dann kriegst du mit der ersten Chance das 1:1. Es ist normal, dass es was mit der Mannschaft macht, die gerade nicht viele Siege hat. Wir haben uns nicht hängen lassen, mussten auch Phasen überstehen", sagte Paul Seguin (30). "So ein Sieg tut natürlich sehr gut. Ich hoffe, das gibt uns Selbstvertrauen."