Paderborn-Klatsche nur "ein Ausrutscher"? Was Herthas Leitl jetzt sehen will

Die Saison ist für Hertha BSC im Prinzip gelaufen. Nach dem Paderborn-Debakel ist der Aufstieg futsch. Für Leitl war das Spiel dennoch nur ein Ausrutscher.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Die Aufstiegsträume hat Hertha BSC selber krachend zum Platzen gebracht. Nach dem 2:5-Debakel in Paderborn stellen sich die Berliner auf ein weiteres Jahr in der 2. Liga ein. Trainer Stefan Leitl (48) machte die Tür zum Aufstieg selbst zu, sorgt auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Nürnberg (13.30 Uhr/Sky) zumindest für etwas Verwunderung. Er bezeichnete die Klatsche als Ausrutscher.

Fabian Reese (28) verpasst mit Hertha erneut den Aufstieg. © Swen Pförtner/dpa "Ich habe meine Mannschaft in diesem einem Jahr noch nie so gesehen, wie in Paderborn", so der Übungsleiter. Hertha war mit dem 2:5 noch gut bedient. Die Niederlage hätte auch noch höher ausfallen können. Bis auf Fabian Reese (28) erreichte nicht ein Spieler seine Normalform - und das ausgerechnet im wohl letzten Spiel wo die Chance bestand, mit einem Sieg doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. "Man muss das analysieren, warum gerade in so einem Spiel diese Leistung rauskommt. Da kann sich keiner rausnehmen. Der Spiegel wurde uns klar vorgehalten, dass wir in diesem Spiel auf jeder Position, in jedem Mannschaftsteil dem Gegner unterlegen waren", sparte er nicht mit Kritik. Hertha BSC Ex-Hertha-Talent schießt BVB aus Champions League In dieser Saison ist es die erste Klatsche unter Leitl und doch wurden Erinnerungen wach: Vor ziemlich genau einem Jahr gerieten die Berliner schon zur Pause in Elversberg mit 0:4 unter die Räder.

Hertha BSC ist keine Spitzenmannschaft und muss Reaktion zeigen