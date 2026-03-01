Aufstieg futsch, aber Brekalo rettet Hertha spät den Sieg
Berlin - Wiedergutmachung geglückt! Hertha BSC hat sich gegen Nürnberg ein 2:1 (1:1) erkämpft - dank Winter-Neuzugang Josip Brekalo! Der Kroate war nicht nur auffälligster Spieler auf dem Rasen, sondern wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.
Nach dem Aufstiegsfiasko in Paderborn kündigte Stefan Leitl Veränderungen an und hielt Wort. Der Übungsleiter tauschte die halbe Mannschaft aus (fünf Wechsel) und hatte damit den richtigen Riecher.
Zwei Neue waren es, die entscheidenden Anteil an der Führung hatten. Jeremy Dudziak leitete einen langen Ball direkt in den Lauf von Josip Brekalo. Der Winter-Neuzugang haute die Kugel flach in die lange Ecke -1:0 (20. Minute).
Das Tor hatte sich nicht gerade angedeutet, konnte den Hausherren aber egal sein. Vor allem Brekalo und Dudziak bereiteten den Franken immer wieder Probleme.
Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, wirklich gefährlich wurden sie aber nicht. Als sich dann aber Spieler und Zuschauer schon auf die Pause eingestellt hatten, schlug Nürnberg doch noch zu. Tom Baak konnte völlig blank einköpfen. Das war schlecht verteidigt.
Josip Brekalo trifft spät zum 2:1
Ein Gegentor, dass Hertha den Stecker gezogen hat. Bei den Berlinern lief nicht mehr viel zusammen. Erst nach dem Dreierwechsel kam wieder etwas Aufregung rein. Luca Schuler forderte nach einem Laufduell Elfmeter (65.).
Schiedsrichter Patrick Alt ließ aber weiterspielen. Auch der VAR konnte kein Foulspiel, was eine Rote Karte zur Folge hätte, erkennen.
Nur wenige Minuten später stand Schuler erneut im Mittelpunkt. Von Marten Winkler in Szene gesetzt zwang er Keeper Jan Reichert zu einer klasse Parade.
Beide Teams wollten sich hier nicht mit einem Punkt begnügen. Am Ende musste eine Einzelaktion her. Brekalo hatte den Ball fast schon verloren, setzte aber nach, drang in den Strafraum ein - und haute die Kugel erneut flach in die lange Ecke (88.). Der Kroate rettete Hertha per Doppelpack die Wiedergutmachung!
