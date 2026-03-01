Aufstieg futsch, aber Brekalo rettet Hertha spät den Sieg

Berlin - Wiedergutmachung geglückt! Hertha BSC hat sich gegen Nürnberg ein 2:1 (1:1) erkämpft - dank Winter-Neuzugang Josip Brekalo! Der Kroate war nicht nur auffälligster Spieler auf dem Rasen, sondern wurde mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.

Josip Brekalo (2.v.r.) lässt sich nach dem 1:0 feiern. © Andreas Gora/dpa

Nach dem Aufstiegsfiasko in Paderborn kündigte Stefan Leitl Veränderungen an und hielt Wort. Der Übungsleiter tauschte die halbe Mannschaft aus (fünf Wechsel) und hatte damit den richtigen Riecher.

Zwei Neue waren es, die entscheidenden Anteil an der Führung hatten. Jeremy Dudziak leitete einen langen Ball direkt in den Lauf von Josip Brekalo. Der Winter-Neuzugang haute die Kugel flach in die lange Ecke -1:0 (20. Minute).

Das Tor hatte sich nicht gerade angedeutet, konnte den Hausherren aber egal sein. Vor allem Brekalo und Dudziak bereiteten den Franken immer wieder Probleme.

Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, wirklich gefährlich wurden sie aber nicht. Als sich dann aber Spieler und Zuschauer schon auf die Pause eingestellt hatten, schlug Nürnberg doch noch zu. Tom Baak konnte völlig blank einköpfen. Das war schlecht verteidigt.