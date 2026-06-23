Ex-Hertha-Star trainiert zukünftig unter ehemaligem Bundesliga-Profi
Berlin - Sein Aus bei Hertha BSC ist schon verkündet worden - jetzt ist auch klar, wohin es Michal Karbownik (25) in der kommenden Saison zieht.
Der 25-Jährige wird sich wie erwartet Başakşehir Istanbul anschließen, wie der Kicker vermeldete.
Demnach hat der Pole einen Dreijahresvertrag bei dem türkischen Hauptstadtklub unterzeichnet, der von Ex-Bundesliga-Star Nuri Şahin (37) trainiert wird.
Mit dem "Erdogan-Klub" hat Karbownik die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu beweisen. Die Kicker vom Bosporus haben sich in der vergangenen Saison in der Süper Lig die Qualifikation für die UEFA Conference League gesichert.
Karbownik hatte bereits angekündigt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei den Berlinern nicht verlängern würde. Anfang Juni gaben die Blau-Weißen die Trennung offiziell bekannt.
"Wir waren mit Miki in einem transparenten und offenen Austausch über seine sportliche Zukunft - nun hat er die Entscheidung getroffen, seine Laufbahn an einem anderen Standort fortzusetzen", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (46) den Abgang.
Michal Karbownik trainiert zukünftig unter Nuri Şahin bei Başakşehir Istanbul
Der polnische Nationalspieler verlässt den Hauptstadtklub damit nach drei Jahren ablösefrei in Richtung Türkei. Er war Anfang August 2023 von Brighton & Hove Albion an die Spree gewechselt. Die Vorsaison verbrachte er auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf.
Für die Hertha absolvierte der gelernte Linksverteidiger insgesamt 79 Pflichtspiele, in denen er sechs Torvorlagen beisteuern konnte.
Während seiner Zeit in Berlin wurde der Rechtsfuß aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, fiel laut transfermarkt.de satte 154 Tage aus und verpasste dabei 18 Spiele.
Dennoch hätten die Verantwortlichen bei der Alten Dame den Defensivspezialisten gern gehalten. Trainer Stefan Leitl (48) schätzte besonders seine Flexibilität.
So kam Michal Karbownik immer wieder auch auf dem rechten Flügel oder im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, wenn Not am Mann war oder die Taktik dies erforderte.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa