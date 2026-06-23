Ex-Hertha-Star trainiert zukünftig unter ehemaligem Bundesliga-Profi

Berlin - Sein Aus bei Hertha BSC ist schon verkündet worden - jetzt ist auch klar, wohin es Michal Karbownik (25) in der kommenden Saison zieht.

Michal Karbownik (25, l.) wechselt in die Türkei zu Başakşehir Istanbul. © Andreas Gora/dpa

Der 25-Jährige wird sich wie erwartet Başakşehir Istanbul anschließen, wie der Kicker vermeldete.

Demnach hat der Pole einen Dreijahresvertrag bei dem türkischen Hauptstadtklub unterzeichnet, der von Ex-Bundesliga-Star Nuri Şahin (37) trainiert wird.

Mit dem "Erdogan-Klub" hat Karbownik die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu beweisen. Die Kicker vom Bosporus haben sich in der vergangenen Saison in der Süper Lig die Qualifikation für die UEFA Conference League gesichert.

Karbownik hatte bereits angekündigt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei den Berlinern nicht verlängern würde. Anfang Juni gaben die Blau-Weißen die Trennung offiziell bekannt.

"Wir waren mit Miki in einem transparenten und offenen Austausch über seine sportliche Zukunft - nun hat er die Entscheidung getroffen, seine Laufbahn an einem anderen Standort fortzusetzen", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (46) den Abgang.