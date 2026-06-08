Nächster Rückschlag für Hertha BSC: Dieser Schlüsselspieler will weg
Berlin - Hertha BSC steht ohnehin schon ein komplizierter Transfer-Sommer bevor. Jetzt kehrt auch noch eine wichtige Säule der Alten Dame den Rücken.
Wie die Berliner am Montag mitteilten, wird Michal Karbownik (25) den Klub nach drei Jahren mit Auslaufen seines Vertrages zum 30. Juni 2026 verlassen.
"Wir waren mit Miki in einem transparenten und offenen Austausch über seine sportliche Zukunft – nun hat er die Entscheidung getroffen, seine Laufbahn an einem anderen Standort fortzusetzen", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (46) den Abgang und dankte dem 25-Jährigen für seine Leistungen im Hertha-Trikot.
Besagte sportliche Zukunft könnte der vierfache polnische Nationalspieler in der Türkei fortsetzen. Der türkische Sportjournalist Resat Can Özbudak berichtet beim Kurznachrichtendienst X, dass sich Karbownik mit einem Wechsel in die Süper Lig befassen soll. Demnach befinde sich der Pole in Gesprächen mit Istanbul Basaksehir.
Damit würde Karbownik die 2. Bundesliga mit der Chance aufs europäische Geschäft tauschen, denn der von Ex-Bundesliga-Star Nuri Sahin (37) trainierte "Erdogan-Klub" nimmt an der Qualifikation zur Conference League teil.
Türkischer Sportjournalist bringt Michal Karbownik bei X mit Istanbul Basaksehir in Verbindung
Michal Karbownik weg: Weitere Abgänge bei Hertha BSC sehr wahrscheinlich
Damit verliert Stefan Leitl (48) einen wichtigen Baustein seines Teams, denn der Rechtsfuß sorgte nicht nur auf dem linken Flügel immer wieder für Wirbel, sondern war flexibel einsetzbar. So wurde er von seinem Trainer auch als Rechtsverteidiger oder im Mittelfeld aufgestellt.
Weitere schmerzhafte Abgänge werden wohl folgen. Der Verlust von Mega-Talent Kenny Eichhorn (16) scheint nur noch eine Frage der Zeit. Medienberichten zufolge müsste einer der zahlreichen namhaften Interessenten seine Ausstiegsklausel bis zum 15. Juni aktivieren.
Auch der Verbleib von Kapitän und Aushängeschild Fabian Reese (28) gilt nach der neuerlichen Aufstiegs-Enttäuschung, trotz Vertrags bis 2030, längst nicht als gesichert.
Überraschungs-Absteiger VfL Wolfsburg baggert heftigst an dem Flügelflitzer, um den sofortigen Wiederaufstieg anzupeilen. Auch der eine oder andere Bundesliga-Klub dürfte ein Auge auf Reese werfen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa