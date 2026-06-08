Nächster Rückschlag für Hertha BSC: Dieser Schlüsselspieler will weg

Berlin - Hertha BSC steht ohnehin schon ein komplizierter Transfer-Sommer bevor. Jetzt kehrt auch noch eine wichtige Säule der Alten Dame den Rücken.

Michal Karbownik (25, l.) ist in der abgelaufenen Spielzeit einer der konstantesten Spieler von Hertha BSC gewesen. © Andreas Gora/dpa

Wie die Berliner am Montag mitteilten, wird Michal Karbownik (25) den Klub nach drei Jahren mit Auslaufen seines Vertrages zum 30. Juni 2026 verlassen.

"Wir waren mit Miki in einem transparenten und offenen Austausch über seine sportliche Zukunft – nun hat er die Entscheidung getroffen, seine Laufbahn an einem anderen Standort fortzusetzen", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber (46) den Abgang und dankte dem 25-Jährigen für seine Leistungen im Hertha-Trikot.

Besagte sportliche Zukunft könnte der vierfache polnische Nationalspieler in der Türkei fortsetzen. Der türkische Sportjournalist Resat Can Özbudak berichtet beim Kurznachrichtendienst X, dass sich Karbownik mit einem Wechsel in die Süper Lig befassen soll. Demnach befinde sich der Pole in Gesprächen mit Istanbul Basaksehir.

Damit würde Karbownik die 2. Bundesliga mit der Chance aufs europäische Geschäft tauschen, denn der von Ex-Bundesliga-Star Nuri Sahin (37) trainierte "Erdogan-Klub" nimmt an der Qualifikation zur Conference League teil.