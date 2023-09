Ex-Hertha-Torjäger Dodi Lukebakio bereut Wechsel nicht

Berlin/Sevilla (Spanien) - Dodi Lukebakio (25) gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den besten Herthanern. Logisch, dass der Belgier nach dem Abstieg das Weite suchte. Mittlerweile ist er beim FC Sevilla untergekommen.

Dodi Lukebakio (25) wechselte im Sommer für zehn Millionen Euro von Hertha zum FC Sevilla. © Soeren Stache/dpa

Mit elf Toren und vier Vorlagen war Lukebakio in der vergangenen Spielzeit eine der wenigen Lichtblicke von Hertha BSC.

Für die Berliner war ein Verkauf des Belgiers am Ende überlebenswichtig. Schlussendlich kassierte die Alte Dame zehn Millionen Euro.

Im Interview mit der "Marca" erklärte Lukebakio jetzt die Beweggründe für seinen Wechsel: "Wenn ein Verein wie Sevilla Interesse zeigt, dann muss man natürlich zuhören. Dann haben wir viel geredet. Man muss nicht so viel nachdenken, denn es ist ein Spitzenklub und es ist das, was ich spielen will, um mich zu zeigen und mich als junger Spieler zu verbessern."

Erst vor wenigen Tagen sorgte der 25-Jährige für einen perfekten Einstand. Beim 1:0-Sieg über Las Palmas erzielte er den Siegtreffer. "Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und ich bin sehr glücklich. Ich denke, ich habe den richtigen Schritt gemacht", sagte der Belgier.