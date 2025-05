Ex-Union-Kapitän unterschreibt bei der Hertha!

Berlin - Das ist ein Ding! Hertha BSC hat in Mathis Bruns still und heimlich den nächsten Sommertransfer eingetütet, aber noch nicht öffentlich verkündet. Pikant: Der 21-Jährige war einst Jugend-Kapitän bei Union Berlin !

Bei Union Berlin zählte Mathis Bruns (heute 21) zu den Toptalenten des 2004er-Jahrgangs. © IMAGO / Matthias Koch

Keine 24 Stunden nach dem Ende der Saison ist der nächste Hertha-Zugang fix. TAG24 hat Bilder vorliegen, die Bruns bei der Unterschrift bei Hertha zeigen.

Noch am Montag machte ein Foto die Runde. Der Transfer ist als fix anzusehen, wenngleich die offizielle Bestätigung fehlt.

Dafür vermeldete der FSV Luckenwalde, für den Bruns seit Februar 2024 kickte, den Wechsel auf seiner Homepage schon einmal.

Was außerdem durchdrang: Bruns unterschrieb für zunächst ein Jahr im U23-Team der Hertha, will sich über gute Spiele in der Regionalliga Nordost und Training bei den Profis für das Aufgebot in der 2. Bundesliga empfehlen.



Der Innenverteidiger schlug dem Vernehmen nach Angebote einiger Zweitvertretungen von Bundesliga-Klubs aus, weil bei Hertha die Durchlässigkeit gegeben ist.