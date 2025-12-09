Gute Nachrichten: Hertha kann wieder auf diese zwei Stützen bauen

Berlin - Gegen Magdeburg wurde er schmerzlich vermisst - und das erst mit 16 Jahren. Die gute Nachricht: Herthas Top-Talent Kennet Eichhorn (16) trainiert wieder.

Im Pokal standen Kennet Eichhorn (16, 3.v.l.) Marton Dardai (23, 2.v.l.) noch in der Startelf. © Andreas Gora/dpa

Am Sonntag musste der Teenager noch wegen muskulären Problemen passen.

Schon vor dem Pokalkracher gegen Kaiserslautern machten sich diese bemerkbar, Eichhorn aber spielte dennoch, traf als jüngster Torschütze der Pokalgeschichte zum zwischenzeitlichen 3:0.

Beim 0:2 gegen Magdeburg aber wollte Hertha kein Risiko eingehen, obwohl seine Ballsicherheit und Übersicht den Berlinern gutgetan hätte. Schon nach dem Spiel gab sich Sportdirektor Benjamin Weber (45) in der Mixed Zone zuversichtlich, dass Herthas Wunderkind am Freitag wieder einsatzbereit sei.

Er scheint mit seiner Einschätzung richtigzuliegen.

Am Dienstag stand Eichhorn wieder gemeinsam mit seinen Kollegen auf dem Schenckendorffplatz. Dazu gehörte auch Marton Dardai (23).

Der Verteidiger musste nach einem Schlag im Pokal ebenfalls am Wochenende passen - und ist wie Eichhorn für das Spiel in Fürth fest eingeplant. Schwer in die Saison reingekommen, hat sich der ungarische Nationalspieler zu einem Stabilisator der Abwehr entwickelt. Auch Toni Leistner (35) könnte nach seiner Verschnaufpause wieder in die Startelf rücken.