Hertha mit Sieben-Tore-Wahnsinn: Alte Dame schießt Kaiserslautern ab und sorgt für nächsten Rekord

Hertha BSC steht dank einer Gala-Vorstellung im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Berliner feierten gegen Kaiserslautern ein 6:1.

Berlin - Irre! Einfach nur irre! Hertha BSC siegt auch im siebten Spiel in Serie. Mit einer Gala-Vorstellung haut die Alte Dame Kaiserslautern mit 6:1 (3:1) aus dem DFB-Pokal und zieht hochverdient ins Viertelfinale ein. Da lässt sich auch verschmerzen, dass die Zu-Null-Serie gerissen ist. Zumal sich die Berliner über den nächsten Rekord freuen dürfen.

Marten Winkler (l.) ging vor dem Tor zum Glück nicht die Kraft aus. © Andreas Gora/dpa Der Kantersieg hatte sich zunächst allerdings nicht angedeutet, hatte doch Ex-Unioner Ivan Prtajin nach drei Minuten das 0:1 auf dem Schädel, köpfte aber direkt in die Arme von Tjark Ernst. Glück für die Hausherren! Die frühe Führung gelang stattdessen den Blau-Weißen. Nach einem katastrophalen Fehlpass nahm Luca Schuler Tempo auf, umkurvte Keeper Simon Simoni und schob ein - 1:0. Wie schon in der Liga traf Schuler gegen seinen Ex-Klub und hätte wenig später beinahe den Doppelpack geschnürt, scheiterte aber am Innenpfosten. Die Pfälzer zeigten sich davon jedoch recht unbeeindruckt und arbeiteten weiter am Ausgleich. Herthas WM-Viererkette mit vier Innenverteidigern hatte ihre Mühe mit den Roten Teufeln. Dann aber setzte Marten Winkler zum Super-Solo an. Aus der eigenen Hälfte gestartet zündete der Flügelflitzer den Turbo, flitze fast über den gesamten Platz, ließ zwei Gegenspieler stehen und blieb vor dem Kasten eiskalt. Was für ein Treffer zum perfekten Zeitpunkt!

Hertha BSC feiert Kantersieg gegen Kaiserslautern