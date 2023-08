Ha Ho Hilfe: Hertha geht das Mittelfeld aus - Serdar verhandelt, Richter fehlt

Berlin - Geht es jetzt ganz schnell? Suat Serdar (26) fehlte auch am Montag auf dem Schenckendorffplatz. Hertha BSC zufolge befindet er sich in Gesprächen mit einem anderen Verein.

Suat Serdar (26) steht in Verhandlungen mit einem anderen Verein. © Carmen Jaspersen/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Sein mögliches Ziel: Die Serie A. Am Sonntagabend berichtete Transferexperte Gianluca di Marzia von einer Leihe zu Hellas Verona. Die könnte nun Formen annehmen.



Dabei kann Pal Dardai (47) seine Dienste mehr denn je gebrauchen. In der Zentrale ist die Not am Größten. Bislang bildeten Marton Dardai (21) und Pascal Klemens (19) die Doppelsechs - zwei gelernte Innenverteidiger.

Beim 0:3 in Hamburg versuchten sich zunächst Klemens und Jeremy Dudziak (27). Später noch Palko Dardai (24). Auch das Duo ist eigentlich auf anderen Positionen beheimatet.

Gegen Fürth sind womöglich wieder die Improvisationskünste des Trainers gefragt. Dardai, der schon in Hamburg rausmusste, fehlte erwartungsgemäß beim Trainingsauftakt in die neue Woche.