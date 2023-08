HSV dominiert Hertha BSC trotz VAR-Pech und springt an die Tabellenspitze

HSV-Flügelflitzer Bakery Jatta (5.v.l.) lässt sich nach seinem Führungstreffer gegen Hertha BSC von seinen Mitspielern feiern. © Axel Heimken/dpa

Die Hanseaten übernahmen nach dem obligatorischen Abtasten schnell die Initiative und es entwickelte sich vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion ein Spiel auf ein Tor.

Folgerichtig gingen die Hausherren in der 17. Minute vermeintlich in Führung, doch der Treffer wurde aufgrund einer vorangegangenen Abseitsstellung von Jonas Meffert vom VAR einkassiert.

Nur drei Minuten später schaltete sich Letzterer erneut ein, um auch einen Foulelfmeter an Robert Glatzel zurückzunehmen, da Laszlo Benes die Kugel zuvor mit der Hand gespielt hatte - eine enge Entscheidung.

In der 38. Minute war es aber schließlich so weit: Glatzel bediente an der Sechzehnerkante Bakery Jatta, der nicht lang fackelte und die Kugel aus halbrechter Position zur hochverdienten Hamburger Führung in die lange Ecke schlenzte.