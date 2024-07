Hat Hertha BSC einen Abnehmer für Pechvogel Kelian Nsona gefunden?

Kelian Nsona (22, M.) hat noch kein einziges Pflichtspiel für Hertha BSC bestritten. © Soeren Stache/dpa

Das wird sich wohl auch nicht in der kommenden Spielzeit ändern, denn der Rechtsfuß, der noch bis Sommer 2026 bei den Spree-Athenern unter Vertrag steht, wird mit einer Leihe in die Niederlande in Verbindung gebracht.

Wie "soccernoord" beim Kurznachrichtendienst X berichtete, soll der FC Emmen den Flügelflitzer sogar zum Nulltarif beschäftigen dürfen, sofern er dann 20 Spiele für den holländischen Zweitligisten bestreitet.

Der Deal soll demnach bereits kurz vor dem Abschluss stehen, denn Nsona trainiert schon seit einigen Tagen bei Emmen mit.

Der Hauptstadtklub holte den Flügelstürmer nach Berlin, obwohl er sich das Kreuzband gerissen hatte.

Für den 22-Jährigen begann eine nicht enden wollende Leidenszeit, denn er plagte sich anschließend weiterhin mit Knieproblemen herum. Im Oktober 2022 musste er schließlich eine weitere Operation über sich ergehen lassen, die ihn noch einmal acht Monate außer Gefecht setzte.