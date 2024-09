Heim-Rückkehr vom Tisch: Was wird jetzt aus Herthas Bouchalakis?

Berlin - Am Wochenende kehrte Herthas Andreas Bouchalakis (31) in seine alte Heimspielstätte zurück. Mit 3:0 fertigte Griechenland in Piräus Finnland ab. In dem Stadion, in dem auch sein Ex-Klub Olympiakos die Heimspiele austrägt. Auch beim 2:0 in Dublin war er gefragt. Ein zuletzt seltenes Gefühl.