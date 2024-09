Verlierer des Deadline-Day: Bleibt Hertha jetzt auf Bouchalakis und Hussein sitzen?

Berlin - Der große Paukenschlag am Deadline Day blieb aus. Stattdessen verkündete Hertha BSC die Vertragsverlängerung von Top-Talent Ibrahim Maza (18). Ein Abnehmer für Bradley Ibrahim (19) konnte ebenfalls gefunden werden.

Doch so gesehen gibt es auch Verlierer: Andreas Bouchalakis (31) und Bilal Hussein (24) zum Beispiel. Beide haben es seit Saisonbeginn nicht ein einziges Mal in den Kader geschafft.

Ein aus Hertha-Sicht in Summe zufriedenes Transferfinale. Die Berliner haben zwar Torschützenkönig Haris Tabakovic (30) und Abwehrchef Marc Oliver Kempf (29) verloren , mit Fabian Reese (26) und Maza zwei Unterschiedsspieler aber halten können. Dazu kehrte noch John Anthony Brooks (31) zurück.

Bilal Hussein (24) kommt in 17 Zweitligaspielen zwar auf ein Tor und eine Vorlage, durfte aber meist nur als Kurzzeit-Arbeiter ran. © David Inderlied/dpa

Dem Berliner Kurier zufolge soll der 24-Jährige jedoch ein Wechsel in die Niederlande bevorzugen. Die gute Nachricht: Im Nachbarland ist das Transferfenster noch offen - jedoch nur noch am heutigen Montag.

Eine Rückkehr in sein Heimatland hingegen ist bereits vom Tisch. Das Transferfenster in Schweden endete bereits am 26. August.

Möglich sind noch Wechsel nach Dänemark, Portugal (Deadline-Day am 2. September), Österreich (5. September), Belgien (6. September), in die Schweiz (9. September) oder in die Türkei (13. September).

Das gilt auch für Bouchalakis. Anders als Hussein durfte der Grieche mit ins Trainingslager, konnte sich aber nicht empfehlen. Der 31-Jährige bekommt offenbar auch unter Cristian Fiél (44) seine Fehleranfälligkeit nicht abgestellt.

Nun scheint im neuen starken Mittelfeld kein Platz mehr zu sein - weder für Bouchalakis noch für Hussein.