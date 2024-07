Herber Rückschlag: Hertha BSC reist ohne Reese ins Trainingslager

Berlin - Bittere Pille für die Alte Dame: Hertha BSC muss am morgigen Donnerstag ohne Topstar Fabian Reese (26) ins Trainingslager abreisen.

Nach einer Behandlung kehrte der Flügelflitzer zwar zunächst aufs Feld zurück, musste wenig später aber unter Schmerzen ausgewechselt werden und humpelte in die Kabine.

Reese wurde im Testspiel gegen Energie Cottbus schon früh in der ersten Halbzeit von Gegenspieler Filip Kusic (28) unsanft von den Beinen geholt.

Demnach fällt der 26-Jährige bis auf Weiteres mit einer Verletzung am Sprunggelenk aus und wird die Reise nach Österreich somit nicht antreten können.

Das teilten die Berliner am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X mit.

Auf jeden Fall wird der Leistungsträger dem neuen Coach Cristian Fiél (44) am Walchsee nicht zur Verfügung stehen. Von der Vorbereitung in Tirol wird Euch TAG24 in einem Liveticker berichten.