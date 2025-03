Hertha bangt um Klemens und Kenny: Rückt ein fast Vergessener überraschend in die Startelf?

Berlin - Guten Freunden gibt man gerne mal ein Küsschen! Hertha BSC aber nimmt dann aber doch lieber Punkte. Damit wurden sie im Olympiastadion nicht gerade verwöhnt. Ein halbes Jahr ist es inzwischen her, dass die Hertha-Fans zuletzt einen Sieg im Olympiastadion erleben durften. Am 18. Oktober 2024 siegte der Hauptstadtklub mit 3:1 gegen Eintracht Braunschweig.

Jonjoe Kenny (28) ist wohl rechtzeitig fit geworden. © Daniel Karmann/dpa

Gegen jenen Gegner, bei dem die Alte Dame zuletzt mit einem beachtlichen 5:1 den Negativtrend endlich stoppen konnte. Jetzt soll im "Freundschaftsspiel" gegen den KSC endlich mal wieder auch Zuhause ein Dreier her.

"Die Sehnsucht ist groß - auch in der Truppe", sagte Stefan Leitl (47), der seinen ersten Heimsieg als Hertha-Trainer bejubeln will. "Wir sind in einer guten Verfassung und werden am Samstag ein gutes Spiel zeigen. Das ist auch nötig, um zu punkten."

Bangen muss der 47-Jährige allerdings um gleich zwei Stützen: Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (28) und Sechser Pascal Klemens (20).

"Wir haben die Hoffnung, dass es bei beiden klappt", sagte der Chefcoach. "Wenn sie das Abschlusstraining absolvieren können, werden beide auch im Kader stehen."

Laut Bild erfüllte sich die Hoffnung jedoch nur zum Teil: Klemens fehlte nach seinem Zusammenprall bei der U20 auch beim Abschlusstraining. Kenny hingegen konnte das komplette Programm absolvieren. Herthas bester Vorbereiter (sieben Assists) wird wohl wie gewohnt die rechte Seite bearbeiten. "Er ist ein unfassbar intelligenter Spieler, für mich einer der besten Spieler, die es in der 2. Liga am Flügel gibt", lobte Leitl.