Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Hertha BSC (z)erlegt zahnlose Löwen

Berlin - Hertha BSC hat das wichtige "Sechspunktespiel" in Braunschweig deutlich mit 5:1 (3:0) gewonnen und sich Luft im Abstiegskampf verschafft - es ist der erste Sieg unter Stefan Leitl.

Fabian Reese (l.) jagt den Ball zur frühen Führung von Hertha BSC in die Maschen. © Swen Pförtner/dpa

"Uns ist bewusst, in welcher Situation wir uns befinden", erklärte der Hertha-Coach vor dem Anpfiff. Man habe sein Schicksal aber immer noch in der eigenen Hand - und das merkte man seiner Truppe auch an.

Die Alte Dame war von Anfang an spielbestimmend und kombinierte sich gefällig durch die Braunschweiger Reihen.

Der Mut sollte sich schnell bezahlt machen, denn bereits nach acht Minuten donnerte Fabian Reese die Kugel sehenswert zur Gäste-Führung ins Dreiangel - wer auch sonst, schließlich erzielte der Flügelflitzer die letzten drei Hertha-Tore in Eigenregie.

Auch in der Folge blieben die Berliner druckvoll und suchten ihr Heil in der Offensive. Von einem Abstiegskracher war in der ersten Halbzeit bei frühlingshaftem Wetter im nicht ganz ausverkauften Eintracht-Stadion nichts zu erkennen.

Die Alte Dame nutzte ihre spielerische Überlegenheit, ohne vom Gegner in harte Zweikämpfe verwickelt zu werden und das sollte sich für die zahnlosen Löwen rächen.